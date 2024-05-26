Прошедший срок годности: прошибаем мифы о прическах после 35 лет

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Прически, которые рекомендуется избегать после достижения 35-летнего возраста

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Выбор стрижки и оттенка волос может существенно повлиять на внешний вид человека, делая его либо моложе, либо старше на несколько лет. Многие стилисты считают, что не все прически и стрижки подходят женщинам после 35 лет.

Прически, которые рекомендуется избегать после достижения 35-летнего возраста
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Косички, за исключением вечерних причесок с одним колоском у лица, часто смотрятся неуместно и могут подчеркнуть мимические морщины, особенно если волосы становятся менее густыми. Слишком короткие стрижки, хотя иногда выгодно смотрятся на женщинах с выразительными чертами лица, часто не так выигрышны в промежуточном возрасте. Просто длинные волосы могут придавать образу устаревший вид и упрощать его, поэтому часто рекомендуется выбирать стильные стрижки. Чрезмерно черные или светлые волосы также могут подчеркнуть черты лица и придавать лишние годы.

И, наконец, слишком идеальные укладки, которые часто лишают образ натуральности, также могут придавать внешнему виду возраст.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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