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Как узнать уровень своей гибкости в домашних условиях? Ответила тренер

Как узнать уровень своей гибкости в домашних условиях? Ответила тренер

1:54
Спорт

Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала, как проверить уровень своей гибкости в домашних условиях. Для этого нужно обратить внимание на несколько факторов.

Как узнать уровень своей гибкости в домашних условиях? Ответила тренер
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Работа опорно-двигательного аппарата включает активность связок и фасций (тканей, которые обволакивают мышцы). То есть хорошая растяжка — это не только заслуга эластичных мышц.

На гибкость также влияют: гормональный фон; травмы и заболевания, например, наличие грыж и протрузий; возраст.

Тренер, слова которой приводит портал "СЭ", советует помнить, что эластичность и гибкость мышц — это не только их способность растягиваться, но еще и способность сокращаться. Поэтому сверхгибкость не говорит о здоровье.

Чтобы проверить гибкость плечевого пояса, поднимите одну руку, оставив другую опущенной. Затем согните обе руки и соедините ладони в замке за спиной. После этого постарайтесь не сгибать спину, держите ее ровной. Поменяйте руки местами.

Возможность соединить ладони в замке говорит о хорошей подвижности плечевых суставов, раскрытии грудного отдела позвоночника и эластичности трехглавой мышцы плеча.

Чтобы проверить дома гибкость ног, встаньте, ноги поставьте на ширине таза. Согните ноги, отводя таз назад. Выполните приседание — это и будет исходным положением. Затем опустите корпус на бедра. Прижмите живот и грудь к передней поверхности ног, а плечевые суставы — к коленным. Возьмитесь ладонями за ноги. Поднимите таз. Разгибайте ноги только до тех пор, пока спина остается прямой, а корпус плотно прижат к бедрам.

С помощью этого упражнения можно узнать, насколько у вас растянута задняя поверхность ног.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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