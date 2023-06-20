Эндокринолог рассказала, какую сладость можно употреблять больным диабетом

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова беседе с Pravda.Ru перечислила полезные и вредные продукты для больных сахарным диабетом.

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Медик пояснила, каким продуктам следует отдавать предпочтение людям, страдающим диабетом.

"Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови надо стремиться, чтобы в рационе было большое количество продуктов с пищевыми волокнами и как можно меньше продуктов, которые дают быстрый подъем уровня глюкозы после еды. Нужно есть не белый хлеб, а чёрный. Не манную кашу, а кашу из цельного зерна, например, пшеничную, кус-кус. Не макароны, разваренные до состояния, когда, в общем, это уже не макароны, а альденте", — рассказала эндокринолог.

Она порекомендовала обращать внимание на продукты, в составе которых есть мука грубого помола.

Балашова отметила, что фрукты можно потреблять в пищу, но в умеренных количествах.

Врач назвала допустимый аналог сладким лакомствам

"Для пациентов с сахарным диабетом всем рекомендуем натуральный подсластитель, называется стевия. Пациентам с сахарным диабетом мы не рекомендуем употреблять сахарозу в больших количествах, мы не рекомендуем употреблять продукты с фруктозой, потому что она неблагоприятно влияет на обменные процессы, предпочтительнее натуральный подсластитель стевия", — дала рекомендации медик.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как не допустить перетекания предиабета в диабет.

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Стевия - польза и вред, сахарозаменитель, подсластитель. Полезные свойства стевии.