Врачи рассказали, как снизить риск заболевания сахарным диабетом: следить за питанием и заниматься спортом

Врачи рассказали, каким способом можно снизить риск развития сахарного диабета.

Специалисты отмечают, что Россия находится на пятом месте по количеству случаев сахарного диабета в возрасте 20-79 лет. Наличие данного заболевания увеличивает риск инсульта, заболеваний сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности. Более того, 45 процентов пациентов долгое время живут, не зная диагноз. Об этом сообщает "Саратов 24".

Наиболее распространённым заболевание считается именно сахарный диабет второго типа. Зачастую он появляется у людей старше 40 лет с избыточным весом. Однако избежать этого заболевания можно если своевременно начать профилактику, которая заключается в ведении здорового образа жизни, отмечает главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Для этого следует придерживаться здорового питания: отказ от рафинированных продуктов, чистых сахаров, "тяжёлых" жиров, консервированных, копченых, газированных продуктов. Также следует ежедневно уделять минимум 30 минут на физическую активность.

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Признаки сахарного диабета 2 типа