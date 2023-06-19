Врач Гинзбург назвал суп, замедляющий процесс старение

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург назвал суп, употребление которого помогает замедлить процессы старения, улучшает состояние тела и кожи.

Фото: antiage-expert.com

Специалист отмечает, что регулярное употребление грибного супа оказывает благоприятное воздействие на организм человека. В частности, данное блюдо может помочь замедлить процессы старения. Об этом сообщает "СпортКП".

Дело в том, что грибы являются продуктами, обладающими антивозрастным эффектом. Диетолог рекомендует включать грибы в свой рацион питания хотя бы несколько раз в неделю. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и убедиться, что они безопасны для вашего здоровья. Для этого следует проконсультироваться с врачом.

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