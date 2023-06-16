Эксперт Клоуда рассказала, кому необходимо принимать витамин D летом

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала, кому необходимо летом принимать витамин D.

Фото: calciumd3.ru

Специалист отмечает, что витамин D необходим для здоровья полости рта, так как он принимает участие в кальциевом обмене и усвоении кальция. Однако важно понимать, что это не один витамин, а целая группа веществ: D3 и D2. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Витамин D2 содержится в таких продуктах, как жирные сорта рыба, печень трески, сливочное масло, жирные сыры, грибы и яйца. Чтобы получить данный витамин, следует добавить эти продукты в свой рацион питания. Употреблять их можно как зимой, так и летом, отмечает Клоуда.

Что касается витамина D3 в летний сезон, то в данном случае следует учитывать количество времени пребывания на солнце. Восполнить дефицит этого витамина можно за счёт пребывания на улице в солнечную погоду не менее 30 минут в день. Если человек работает в офисе и редко бывает на солнце днём, то ему может потребоваться приём витамина D3, пояснила эксперт.

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