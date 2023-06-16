Онколог Воробьёв назвал 3 изменения в питании для снижения риска рака

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал три привычки в образе жизни, которые следует изменить, чтобы снизить риск некоторых наиболее распространённых видов рака.

Фото: growfood.pro

Специалист отмечает, что изменение своего образа жизни может помочь значительно улучшить здоровье, а также снизить риск развития онкологии. Об этом сообщает "МедикФорум".

В первую очередь речь идёт о таких вредных привычках, как курение и нездоровое питание. Именно эти факторы увеличивают риск развития рака примерно на 40 процентов. Однако, если отказаться от них, риск тяжёлого заболевания значительно снизится.

Врач отмечает, что для этого следует отказаться от употребления алкоголя, красного мяса и полуфабрикатов. Это позволит снизить риск развития рака кишечника, молочной железы и лёгких. Важно обогатить свой рацион питания цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми.

Однако существуют и такие факторы, которые не поддаются изменению, подчёркивает специалист. В данном случае речь идёт об онкологии в семейном анамнезе и воздействии окружающей среды.

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