Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ряд привычек могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко, пишет портал "Почему болит".

Фото: world-woman.su

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к снижению чувствительности организма к инсулину, а затем к сахарному диабету второго типа, метаболическому синдрому, ожирению, инсульту или инфаркту, заметила эксперт.

По её словам, к опасным признакам, при появлении которых следует начать беспокоиться, относятся резкое изменение веса, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей и долго незаживающие ранки.

Риск развития заболеваний увеличивают следующие привычки: сон после еды, частые перекусы, заедание стресса мучным и сладким, "ночной" режим жизни, злоупотребление солёным и жирным. Вредны могут быть и жёсткие ограничения в питании, заключила доктор.

Ранее врач-онколог из Уфы перечислила семь признаков присутствия червей в организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ПИТАНИИ🍕КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ