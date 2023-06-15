Ряд привычек могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко, пишет портал "Почему болит".
Неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к снижению чувствительности организма к инсулину, а затем к сахарному диабету второго типа, метаболическому синдрому, ожирению, инсульту или инфаркту, заметила эксперт.
По её словам, к опасным признакам, при появлении которых следует начать беспокоиться, относятся резкое изменение веса, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей и долго незаживающие ранки.
Риск развития заболеваний увеличивают следующие привычки: сон после еды, частые перекусы, заедание стресса мучным и сладким, "ночной" режим жизни, злоупотребление солёным и жирным. Вредны могут быть и жёсткие ограничения в питании, заключила доктор.
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