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Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет

1:04
Здоровье

Ряд привычек могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко, пишет портал "Почему болит".

Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет
Фото: world-woman.su

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к снижению чувствительности организма к инсулину, а затем к сахарному диабету  второго типа, метаболическому синдрому, ожирению, инсульту или инфаркту, заметила эксперт.

По её словам, к опасным признакам, при появлении которых следует начать беспокоиться, относятся резкое изменение веса, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей и долго незаживающие ранки.

Риск развития заболеваний увеличивают следующие привычки: сон после еды, частые перекусы, заедание стресса мучным и сладким, "ночной" режим жизни, злоупотребление солёным и жирным. Вредны могут быть и жёсткие ограничения в питании, заключила доктор.

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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ПИТАНИИ🍕КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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