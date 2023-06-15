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Профессор Чумаков оценил вероятность массового заражения вирусом Денге в России

1:52
Здоровье

Власти Таиланда забили тревогу: люди начали заражаться вирусом Денге. Число заражений, зафиксированных на 7 июня 2023 года, составляет на 500 процентов больше, чем в прошлом году за то же время. Местное правительство уже создало Центр экстренной помощи для управления ситуацией.

Профессор Чумаков оценил вероятность массового заражения вирусом Денге в России
Фото: Fotodom. ru

В Таиланде есть определённый природный очаг, в рамках которого вирус Денге активно распространяется. Однако на территории России таких условий нет. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, на развитие инфекции влияет климат. Несмотря на то что комары-переносчики обладают высокими адаптационными свойствами, при низких температурах они впадают в спячку. Таиланд является местом с наиболее подходящим климатом для насекомых, и вспышки подобных заболеваний там были всегда, отметил Чумаков.

"Вирус не сможет попасть в Россию. Для этого нужны определённые природные условия, определённые насекомые, определённые грызуны, которые поддерживают распространение инфекции", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Однако туристам, которые планируют провести каникулы в Таиланде, следует уделить особое внимание следующим симптомам:

  • лихорадка и головная боль;
  • высокая температура;
  • боль в области за глазами;
  • тошнота и рвота;
  • появление сыпи на теле;
  • боли в мышцах и суставах.

Кроме того, через несколько дней после первых симптомов пациенты жалуются на учащённое дыхание, кровоточивость дёсен и упадок сил.  

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Восстановление после КОРОНАВИРУСА
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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