Профессор Чумаков оценил вероятность массового заражения вирусом Денге в России

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Власти Таиланда забили тревогу: люди начали заражаться вирусом Денге. Число заражений, зафиксированных на 7 июня 2023 года, составляет на 500 процентов больше, чем в прошлом году за то же время. Местное правительство уже создало Центр экстренной помощи для управления ситуацией.

Фото: Fotodom. ru

В Таиланде есть определённый природный очаг, в рамках которого вирус Денге активно распространяется. Однако на территории России таких условий нет. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, на развитие инфекции влияет климат. Несмотря на то что комары-переносчики обладают высокими адаптационными свойствами, при низких температурах они впадают в спячку. Таиланд является местом с наиболее подходящим климатом для насекомых, и вспышки подобных заболеваний там были всегда, отметил Чумаков.

"Вирус не сможет попасть в Россию. Для этого нужны определённые природные условия, определённые насекомые, определённые грызуны, которые поддерживают распространение инфекции", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Однако туристам, которые планируют провести каникулы в Таиланде, следует уделить особое внимание следующим симптомам:

лихорадка и головная боль;

высокая температура;

боль в области за глазами;

тошнота и рвота;

появление сыпи на теле;

боли в мышцах и суставах.

Кроме того, через несколько дней после первых симптомов пациенты жалуются на учащённое дыхание, кровоточивость дёсен и упадок сил.

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