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Эндокринолог РФ Зухра Павлова рассказала, как заставить организм лучше худеть

1:07
Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, как лучше "разогнать" метаболизм в организме и сбросить лишний вес. Она выделила несколько пунктов, которые помогут достичь желаемого веса без жёстких диет и ограничений.

Эндокринолог РФ Зухра Павлова рассказала, как заставить организм лучше худеть
Фото: https://westsharm.ru/

Павлова отметила: прежде всего, не стоит резко сокращать потребление калорий, потому что организм будет ощущать дефицит полезных элементов и начнёт накапливать жиры. Более того, недостаток веществ влияет на общее самочувствие, человек начинает чаще чувствовать усталость, но не терять в весе.

Эндокринолог сообщила, что для "разгона" метаболизма необходимо потреблять привычное количество пищи, избегая строгих диет и дефицита калорий, вести более активный образ жизни, пить воду, спать не менее 7-8 часов, делать массажи и посещать сауны.

Она подчеркнула, что "волшебных таблеток" не существует, а "разогнать" метаболизм возможно совершенно бесплатно и безопасно. Об этом Павлова написала в своём Telegram-канале.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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