Диетолог Зухра Павлова рассказала о главных правилах похудения

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Зухра Павлова поделилась пятью основными правилами для достижения похудения. Если вы будете придерживаться их, лишний вес быстро сойдет, и вы почувствуете себя лучше.

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В первую очередь, эндокринолог рекомендует исключить из рациона сладости, консервы и полуфабрикаты. Увеличьте потребление овощей и фруктов. Также стоит держать на видном месте молочные и белковые продукты. Орехи, крупы и макароны из твердых сортов пшеницы будут отличным выбором для приема пищи в первой половине дня.

Яйца, мясо и молочные продукты должны быть свежими, а их употребление следует ограничивать. Перестаньте употреблять жареную пищу, особенно мясо. Приготавливайте пищу с использованием запекания или паровой варки.

Также стоит уменьшить размер порций и помнить о медленном жевании пищи. Как только эти правила станут для вас привычкой, вы обязательно увидите результат.

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5 простых правил чтобы ПОХУДЕТЬ