Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о симптомах и опасности нового вируса Хасеки, который обнаружили специалисты Роспотребнадзора. Человеку он передаётся от клещей. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
"Клещи являются резервуаром для вируса Хасеки, но он может также распространяться через птиц и летучих мышей. В сезон потепления они мигрируют и приносят за собой инфекции, которыми их заражают клещи", — предупредил доктор.
Эксперт выделил среди симптомов заболевания следующие: кашель, боль в горле, слабость, насморк и повышение температуры, которое сохраняется от трёх до пяти дней.
Собеседник издания отметил, что не существует специализированного лечения вируса Хасеки, но сама болезнь протекает спокойно. В качестве терапии врачи используют жаропонижающие препараты.
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