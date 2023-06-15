Иммунолог Болибок рассказал о новом вирусе Хасеки, который передается от клещей

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о симптомах и опасности нового вируса Хасеки, который обнаружили специалисты Роспотребнадзора. Человеку он передаётся от клещей. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Фото: ria.ru

"Клещи являются резервуаром для вируса Хасеки, но он может также распространяться через птиц и летучих мышей. В сезон потепления они мигрируют и приносят за собой инфекции, которыми их заражают клещи", — предупредил доктор.

Эксперт выделил среди симптомов заболевания следующие: кашель, боль в горле, слабость, насморк и повышение температуры, которое сохраняется от трёх до пяти дней.

Собеседник издания отметил, что не существует специализированного лечения вируса Хасеки, но сама болезнь протекает спокойно. В качестве терапии врачи используют жаропонижающие препараты.

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В России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от укуса клещей