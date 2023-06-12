Нутрициолог Строков назвал продукт, который снижает давление, сахар и помогает похудеть

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фисташки полезнее, чем считают многие. Они не только очень сытные, но и обладают способностью регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови человека. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков в диалоге диалоге с "МедикФорум".

Фото: ya.ru

По словам специалиста, фисташки даже полезнее очищенного миндаля, так как они обеспечивают организм человека всеми девятью аминокислотами, которые он не может производить сам. К тому же 50 штук фисташек содержат столько же белка, сколько одно большое яйцо.

Фисташки помогают снизить сахар в крови и способствуют похудению. Регулярное употребление фисташек в течение как минимум месяца может помочь нормализовать ещё и высокое кровяное давление, добавил эксперт.

Он отметил, что главное — есть до пятидесяти штук орехов в день, только не жареных и не солёных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фисташки: польза на диете