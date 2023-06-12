Фисташки полезнее, чем считают многие. Они не только очень сытные, но и обладают способностью регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови человека. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков в диалоге диалоге с "МедикФорум".
По словам специалиста, фисташки даже полезнее очищенного миндаля, так как они обеспечивают организм человека всеми девятью аминокислотами, которые он не может производить сам. К тому же 50 штук фисташек содержат столько же белка, сколько одно большое яйцо.
Фисташки помогают снизить сахар в крови и способствуют похудению. Регулярное употребление фисташек в течение как минимум месяца может помочь нормализовать ещё и высокое кровяное давление, добавил эксперт.
Он отметил, что главное — есть до пятидесяти штук орехов в день, только не жареных и не солёных.
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