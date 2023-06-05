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MF: врач Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают холестерин

1:18
Здоровье

Бессимптомный высокий уровень холестерина часто может быть смертельным, так как он является одной из причин серьёзных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Семейный врач Татьяна Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают показатели холестерина, пишет "МедикФорум".

MF: врач Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают холестерин
Фото: pixabay.com

Эксперт посоветовала заменить обработанные пищевые продукты на свежие, снизить потребление соли и увеличить количество клетчатки в рационе.

По словам специалиста, день хорошо начинать с тарелки овсяной каши. Можно есть на завтрак и другие цельнозерновые продукты. В кашу можно добавлять цитрусовые, клубнику, яблоки, чернослив и перекусывать авокадо, баклажанами, морковью.

Отличным дополнением к рациону станут 30 граммов орехов в день, рассказала собеседник издания. В них есть полезные ненасыщенные жиры и растворимая клетчатка, которая может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов.

Фундук, кешью, фисташки, миндаль, натуральный арахис стоит употреблять с неповреждённой кожурой, поскольку это увеличивает содержание питательных веществ, заключила доктор.

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ХОЛЕСТЕРИН Надо ли принимать статины?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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