Бессимптомный высокий уровень холестерина часто может быть смертельным, так как он является одной из причин серьёзных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Семейный врач Татьяна Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают показатели холестерина, пишет "МедикФорум".
Эксперт посоветовала заменить обработанные пищевые продукты на свежие, снизить потребление соли и увеличить количество клетчатки в рационе.
По словам специалиста, день хорошо начинать с тарелки овсяной каши. Можно есть на завтрак и другие цельнозерновые продукты. В кашу можно добавлять цитрусовые, клубнику, яблоки, чернослив и перекусывать авокадо, баклажанами, морковью.
Отличным дополнением к рациону станут 30 граммов орехов в день, рассказала собеседник издания. В них есть полезные ненасыщенные жиры и растворимая клетчатка, которая может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов.
Фундук, кешью, фисташки, миндаль, натуральный арахис стоит употреблять с неповреждённой кожурой, поскольку это увеличивает содержание питательных веществ, заключила доктор.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.