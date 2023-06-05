MF: врач Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают холестерин

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессимптомный высокий уровень холестерина часто может быть смертельным, так как он является одной из причин серьёзных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Семейный врач Татьяна Захарова назвала четыре вида продуктов, которые снижают показатели холестерина, пишет "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

Эксперт посоветовала заменить обработанные пищевые продукты на свежие, снизить потребление соли и увеличить количество клетчатки в рационе.

По словам специалиста, день хорошо начинать с тарелки овсяной каши. Можно есть на завтрак и другие цельнозерновые продукты. В кашу можно добавлять цитрусовые, клубнику, яблоки, чернослив и перекусывать авокадо, баклажанами, морковью.

Отличным дополнением к рациону станут 30 граммов орехов в день, рассказала собеседник издания. В них есть полезные ненасыщенные жиры и растворимая клетчатка, которая может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов.

Фундук, кешью, фисташки, миндаль, натуральный арахис стоит употреблять с неповреждённой кожурой, поскольку это увеличивает содержание питательных веществ, заключила доктор.

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