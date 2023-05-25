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Терапевт Фаррахов объяснил, почему даже маленькая холестериновая бляшка может убить

Здоровье

Долгие годы атеросклероз может никак не проявлять себя, разрушая при этом медленно сосуды. Даже самые небольшие бляшки нельзя ни в коем случае оставлять без внимания. Об этом рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов. Он объяснил в своей соцсети, как бляшки убивают людей.

Терапевт Фаррахов объяснил, почему даже маленькая холестериновая бляшка может убить
Фото: Fotodom.ru

Каждый миллиметр нашего тела получает кровь с помощью нескольких видов сосудов. Артерии переносят кровь от сердца к другим органам, капилляры обеспечивают обмен веществ в тканях и органах, а вены доставляют кровь обратно к сердцу, отметил доктор.

Целостность наиболее нежной и активной внутренней оболочки артерии легко нарушить. Врач назвал несколько главных факторов, которые могут привести к повреждению: повышенный уровень сахара в крови; курение, гипертония, повышенный холестерин.

В результате воспаления в сосудах образуются холестериновые бляшки, которые бывают двух видов: стабильные и нестабильные. С годами первые регрессируют, не меняют своего размера или растут слишком медленно. Но они всё ещё способны спровоцировать острую нехватку воздуха в органе, пояснил специалист.

По его словам, ещё опасней нестабильные бляшки, причём даже совсем небольшие. Их оболочка разрывается под влиянием ферментов, а всё, что находилось внутри попадает в кровоток, там появляются ещё и тромбы.

Сгусток перекрывает просвет сосуда, тромботические массы провоцируют эмболию, а разорвавшаяся холестериновая бляшка заполняется кровью, увеличивается в размере и тоже перекрывает просвет. В этом случае для человека складывается критическая ситуация буквально в течение считанных минут или часов, и без помощи врачей ему уже не обойтись, заключил доктор.

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ХОЛЕСТЕРИН Надо ли принимать статины?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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