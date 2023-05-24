Медицинские эксперты опровергают распространённое заблуждение о существовании неопасных тромбов. Все образовавшиеся сгустки крови, независимо от их размера, могут представлять серьёзную угрозу здоровью человека, рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева в статье издания "Доктор Питер".
Тромбы, закрывая просвет кровеносных сосудов, могут вызвать катастрофические последствия, такие как инфаркт миокарда или инсульт. Даже небольшие сгустки имеют шанс попасть в жизненно важные органы, что может привести к серьёзным осложнениям и смерти, отметила специалист.
Относительно употребления большого количества воды, есть предположение о его положительном влиянии на кровообращение, но, к сожалению, приём двух литров воды в день, как советуют некоторые, не поможет растворить тромбы. Для этого нужно применять специальные лекарства, объяснила доктор.
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