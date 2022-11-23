Мясников: снизить риск образования тромбов помогут ПНЖК

Риск образования тромбов велик у людей пожилого возраста, курящих, имеющих наследственные факторы, избыточную массу тела, а также после перенесённых инфекций. Об этом рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, если человек относится к одной или нескольким из этих категорий, ему необходимо изменить привычный образ жизни — перестать курить, больше двигаться и принимать Омега-3.

Пожалуй, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свёртываемость крови, — это полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), добавил доктор.

Он также предостерёг от приёма кроверазжижающих препаратов без серьёзных показаний. Они могут стать причиной ещё больших проблем со здоровьем и даже привести к летальному исходу, заключил эксперт.