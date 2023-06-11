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MF: диетолог Пономарёва назвала пять летних фруктов, способствующих похудению

1:42
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, какие пять летних фруктов не только поднимут настроение своим прекрасным вкусом, но и помогут похудеть.

MF: диетолог Пономарёва назвала пять летних фруктов, способствующих похудению
Фото: pixabay.com

Одной из самых низкокалорийных ягод является смородина, в которой всего 43 ккал на 100 грамм. А благодаря своему сладко-кислому вкусу смородина — это идеальный перекус в дороге.

В вишне и черешне почти столько же калорий, сколько и в смородине — 60 ккал на 100 грамм, рассказала диетолог. Помимо этого в вишне и черешне много витамина С, а также магния и кальция, способствующих укреплению костей и мышц.

"Их легко взять с собой в офис или на пикник. Но будьте осторожны: употребление слишком большого количества фруктов за один раз может иметь слабительный эффект", — предупредила Пономарёва в разговоре с МедикФорумом.

В рационе людей, заботящихся о своём здоровье, всегда есть черника, богатая витаминами, минералами и антиоксидантами.

Четвёртая популярная летняя ягода — это любимый всеми арбуз, который является настоящим спасением в жару. В арбузе очень много воды и крайне мало калорий (20 ккал на 100 граммов). Удивительно также, что несмотря на сахаристый, сладкий вкус, сахара в этой ягоде почти нет, зато много витамина С, кальция и калия.

Замыкает топ-5 низкокалорийных летний ягод солнечные абрикосы, которые, имея всего 40 ккал на 100 грамм, хорошо насыщают благодаря высокому содержанию клетчатки, добавила Пономарёва.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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