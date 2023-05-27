Врач Пономарёва заявила, что правильное питание поможет "дожить до 100 лет"

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соблюдение режима питания в "голубых зонах" может помочь увеличить продолжительность жизни до 13 лет. Об этом заявила врач-диетолог Василиса Пономарёва для "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

Специалист отметила, что витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в правильном питании, оказывают благотворное влияние на продолжительность жизни.

"Полезным источником информации являются наблюдения из регионов по всему миру, где люди живут дольше всего и здоровее, называемых "голубыми зонами", и где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем где-либо ещё в мире", — говорит Пономарёва.

Жители Окинавы и Сардинии чаще других едят бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Они меньше употребляют мясо, молочные продукты, полуфабрикаты и рафинированный сахар.

Переход на растительный рацион в позднем возрасте продлевает жизнь. В такой еде много клетчатки, витаминов, минералов, фотохимических веществ.

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