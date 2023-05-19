МК: учёные в США проинформировали, мелькает ли перед смертью вся жизнь перед глазами человека

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Принято считать, что при остановке сердца мозг становится малоактивным и не проявляет признаков жизни, отвечающих за наше сознание. Но последние исследования на животных противоречат этому утверждению. Во время остановки сердца и дыхания у них наблюдается резкое увеличение функциональной активности головного мозга.

Фото: https://newcastlebeach.org/

Научные исследователи объяснили распространённую легенду, согласно которой перед смертью мелькает перед глазами вся прожитая жизнь. Результаты работ учёных опубликованы в медицинском журнале NEUROSCIENCE. Специалисты зафиксировали всплеск гиперактивности гамма-волн головного мозга человека в последние минуты жизни. До этого такое было установлено только у грызунов, передаёт "МК".

Так как активность головного мозга во время остановки сердца до сих пор остаётся малоизученной областью, науке неизвестно, обладают ли люди скрытым сознанием в процессе умирания. Однако от десяти до 20% тех, кто пережил остановку сердца, сообщали о ярких околосмертных переживаниях.

Было отмечено, что у пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, а также у животных во время внезапной остановки сердца или острого удушья наблюдался высокий уровень гамма-активности в головном мозге.

Учёные провели эксперимент в отделении нейроинтенсивной терапии Клиники Мичиганского университета. Они анализировали нейронную активность мозга у четырёх умирающих пациентов до и после прекращения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Указывается, что эти люди скончались из-за остановки сердца и обширного кровоизлияния в мозг, а до этого пребывали в коме без признаков волевого поведения или какого-либо явного сознания в течение последних 24 часов жизни. По уважительным причинам всем четырём искусственное жизнеобеспечение прекратили.

В результате исследования обнаружено, что при отключении ИВЛ происходит значительный всплеск гамма-активности нейронов — "выраженное увеличение осцилляций в задней части головного мозга". Такие же процессы могут наблюдаться и у отдельных людей в процессе умирания.

Хотя проведённый эксперимент не даёт полной картины, описывающей видения и чувства человека, он создаёт основу для дальнейшего изучения скрытого сознания во время остановки сердца.

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Действительно ли ваша жизнь мелькает перед глазами, когда вы умираете?