Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру
Диетолог Синько назвала продукты, улучшающие память
Mash: на подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* наложили арест из-за долгов
WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО
"ТурDom": граждане РФ нашли способ легально попасть в США под видом туристов
Врач РФ Наталья Денисова призвала беременных россиянок отказаться от пластиковой посуды
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
МК: Дандыкин объяснил, в чём заключается катастрофа первых дней наступления Киева

Хирург-флеболог РФ Головина рассказала россиянам, как не пропустить образование тромба

1:39
Здоровье

Образование тромбов — вопрос, который волнует многих людей, даже здоровых, ведь тромбоз может привести к смерти, если не обратиться к врачу своевременно. Сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Вероника Головина сообщила, что в основном признаки образования тромба видны невооружённым взглядом, поэтому необходимо обращать внимание на свои конечности.

Хирург-флеболог РФ Головина рассказала россиянам, как не пропустить образование тромба
Фото: https://www.melarossa.it/

Тромбоз глубоких вен

Наиболее опасный вид, так как людей пугают, что именно в глубоких венах может оборваться тромб и "улететь".

"Такие симптомы крайне редко бывают бессимптомными", — сказала Головина.

Человек сразу отметит отёчность конечности (она увеличится на два-три сантиметра),  распирающие и тянущие ощущения. Эти симптомы будут сохраняться 24 часа. Поэтому необходимо срочно вызвать медицинскую помощь.

Тромбофлебит подкожных вен

Пропустить его невозможно, так как образуется тромб в варикозно расширенной вене. Она становится плотной, болезненной, кожа над ней становится красной. Как только человек отмечает визуальные изменения, ему необходимо вызвать "скорую" для постановки диагноза и последующего лечения.

Тромбоз артерий

Его пропустить невозможно, отмечает специалист. Пациент сразу ощутит резкую боль в конечности, она станет бледной и холодной. Со временем пропадёт чувствительность, а после человек не сможет совершать движения. Незамедлительный вызов "скорой" в таком случае очевиден.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Последние материалы
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру
С автомобилем всё хорошо, но с утра не заводится: что делать
Диетолог Синько назвала продукты, улучшающие память
Mash: на подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* наложили арест из-за долгов
WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО
Женщина, которая не чувствует боль: учёные стоят на пороге революционного открытия
"ТурDom": граждане РФ нашли способ легально попасть в США под видом туристов
Врач РФ Наталья Денисова призвала беременных россиянок отказаться от пластиковой посуды
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников