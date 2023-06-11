Хирург-флеболог РФ Головина рассказала россиянам, как не пропустить образование тромба

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Образование тромбов — вопрос, который волнует многих людей, даже здоровых, ведь тромбоз может привести к смерти, если не обратиться к врачу своевременно. Сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Вероника Головина сообщила, что в основном признаки образования тромба видны невооружённым взглядом, поэтому необходимо обращать внимание на свои конечности.

Фото: https://www.melarossa.it/

Тромбоз глубоких вен

Наиболее опасный вид, так как людей пугают, что именно в глубоких венах может оборваться тромб и "улететь".

"Такие симптомы крайне редко бывают бессимптомными", — сказала Головина.

Человек сразу отметит отёчность конечности (она увеличится на два-три сантиметра), распирающие и тянущие ощущения. Эти симптомы будут сохраняться 24 часа. Поэтому необходимо срочно вызвать медицинскую помощь.

Тромбофлебит подкожных вен

Пропустить его невозможно, так как образуется тромб в варикозно расширенной вене. Она становится плотной, болезненной, кожа над ней становится красной. Как только человек отмечает визуальные изменения, ему необходимо вызвать "скорую" для постановки диагноза и последующего лечения.

Тромбоз артерий

Его пропустить невозможно, отмечает специалист. Пациент сразу ощутит резкую боль в конечности, она станет бледной и холодной. Со временем пропадёт чувствительность, а после человек не сможет совершать движения. Незамедлительный вызов "скорой" в таком случае очевиден.

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Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов