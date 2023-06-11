Дерматолог Суворова предупредила о вреде сладкого для кожи

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкое оказывает весьма негативный эффект на состояние нашей кожи.

Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Арина Суворова. Врач отметила, что сладкое в рационе ускоряет старение кожи.

Дерматолог подчёркивает, чем больше сахара будет поступать в наш организм, тем менее плотной и эластичной будет становиться наша кожа. Также повышенная концентрация глюкозы сделает кожу обезвоженной, сухой и тусклой.

Помимо этого, изменится кислотность кожи, что повлечёт за собой такие неприятности, как акне и микоз. Возможен псориаз и атопический дерматит, сказала специалист.

Чем больше накапливается в коже продуктов гликации (соединения белков с сахарами), тем ярче кожа будет реагировать на загар — появятся пигментные пятна, которые потом превратятся в старческие, подытожила Суворова.

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