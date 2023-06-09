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Гастроэнтеролог предупредила о нитратах в ранней клубнике

1:01
Здоровье

Появилась в продаже первая клубника. Однако надо относиться к выбору ягод очень аккуратно.

Гастроэнтеролог предупредила о нитратах в ранней клубнике
Фото: pixabay.com

В первых ягодах на прилавках может содержаться высокое количество нитратов, а значит, мыть клубнику надо тщательнее, рассказывает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова.

Просто промыть её недостаточно. Необходимо замочить клубнику в воде на полчаса. Затем нужно слить воду и промыть ягоду, а затем опять залить водой на 20 минут.

"Некоторые эксперты советуют не ограничиваться обычной водой, а добавить в нее чайную ложку соли без горки. Соленая вода поможет вытянуть из ягод все опасные химические вещества, которые могли использоваться при её выращивании. Через некоторое время клубнику следует промыть под чистой водой", — цитирует РИАМО специалиста.

По её словам, употребление "нитратных" ягод может нарушить работу организма.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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