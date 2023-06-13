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Диетолог Сорокина, рассказала, какой завтрак поможет похудеть

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Здоровье

Лето уже наступило, и многие хотят привести себя в форму. Это связано с тем, что в теплую погоду сложно скрыть недостатки под одеждой.

Диетолог Сорокина, рассказала, какой завтрак поможет похудеть
Фото: https://twizz.ru/

Диетолог Марина Сорокина рассказала о завтраке, который поможет избавиться от живота за два месяца. Об этом сообщают "Кубанские новости".

"Я рекомендую всем, кто хочет привести свое тело в порядок, начать плотно завтракать каждый день. Но не бутербродами или выпечкой, а кашами. Например, приготовьте каждое утро небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И обязательно на воде", — заявила специалист.

Отметим, что для этого даже не потребуется нагружать организм физическими упражнениями.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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