Лето уже наступило, и многие хотят привести себя в форму. Это связано с тем, что в теплую погоду сложно скрыть недостатки под одеждой.
Диетолог Марина Сорокина рассказала о завтраке, который поможет избавиться от живота за два месяца. Об этом сообщают "Кубанские новости".
"Я рекомендую всем, кто хочет привести свое тело в порядок, начать плотно завтракать каждый день. Но не бутербродами или выпечкой, а кашами. Например, приготовьте каждое утро небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И обязательно на воде", — заявила специалист.
Отметим, что для этого даже не потребуется нагружать организм физическими упражнениями.
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