Врач-гастроэнтеролог Бастракова: в каком виде надо есть сало

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова рассказала, что при жарке сало теряет свои полезные свойства, поэтому лучше употреблять его в соленом виде.

Фото: pixabay. com

По словам эксперта, сало является животным жиром, необходимым для организма для синтеза половых гормонов. Продукт также содержит большое количество жирорастворимых витаминов A, D и E, а также минералы, такие как селен, кальций, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий, медь и железо, которые благоприятно влияют на состояние кожи и волос.

"Сало отличается от других жиров наличием арахидоновой кислоты, которая активно участвует в работе сердечной мышцы и в формировании компонентов иммунной системы. Жирные кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным эффектом и способствуют выработке полезного холестерина, что снижает риск развития атеросклероза", — цитирует гастроэнтеролога "Газета.Ru".

Однако врач также отметила основной недостаток сала — его высокую калорийность. В среднем в 100 граммах продукта содержится 800 калорий.

Бастракова рекомендует употреблять не более 30-40 грамм сала 2-3 раза в неделю. Однако людям с проблемами желчного пузыря, панкреатитом и заболеваниями кишечника не следует употреблять сало. Также эксперт не рекомендует употреблять сало натощак, так как это может вызвать воспаление поджелудочной железы.

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