Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова рекомендует исключить из рациона пожилых людей три популярных супа.
Согласно ее рекомендациям, старшим людям лучше избегать супов с густым бульоном, высоким содержанием жира и множеством ингредиентов. Такие супы могут негативно сказываться на работе пищеварительной системы, вызывая вздутие, диарею и запоры. Они также увеличивают риск образования холестериновых бляшек.
Вот три вида супов, которые рекомендуется исключить:
Кроме того, супы с грибами противопоказаны людям, страдающим гастритом или язвой, так как они стимулируют выработку желудочного сока.
"Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приема пищи возможно вздутие", — подводит итоги врач.
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