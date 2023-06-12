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Три супа от которых стоит отказаться пожилым людям

1:34
Здоровье

Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова рекомендует исключить из рациона пожилых людей три популярных супа. 

Три супа от которых стоит отказаться пожилым людям
Фото: pholder.com

Согласно ее рекомендациям, старшим людям лучше избегать супов с густым бульоном, высоким содержанием жира и множеством ингредиентов. Такие супы могут негативно сказываться на работе пищеварительной системы, вызывая вздутие, диарею и запоры. Они также увеличивают риск образования холестериновых бляшек.

Вот три вида супов, которые рекомендуется исключить:

  1. Солянка. Это наиболее вредное блюдо для пожилых людей из-за острых специй, жирного мяса, различных копченостей и солений. Употребление этого супа может привести к развитию атеросклероза, предупреждает эксперт.
  2. Грибной суп. Этот суп также является нежелательным. Он содержит большое количество белка, который с возрастом усваивается сложнее.
  3. Окрошка. Летний холодный суп также входит в список нежелательных блюд. Причина заключается в большом количестве ингредиентов, которые плохо сочетаются между собой.

Кроме того, супы с грибами противопоказаны людям, страдающим гастритом или язвой, так как они стимулируют выработку желудочного сока.

"Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приема пищи возможно вздутие", — подводит итоги врач.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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