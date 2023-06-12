Брокколи спасет от рака, диабета и болезни Альцгеймера

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знаете, какой овощ практически всегда присутствует в рационе долгожителей? Это брокколи.

Фото: upsplash. com

Диетологи объясняют это тем, что он содержит множество полезных веществ, способствующих укреплению здоровья и продлению жизни.

"Брокколи богат витаминами С, К и А, а также разнообразными минералами, такими как железо, магний, калий, фосфор и другие", — подчеркивают диетологи.

Исследования доказали, что регулярное употребление брокколи может помочь предотвратить развитие таких серьезных заболеваний, как

рак,

диабет

и даже болезнь Альцгеймера.

Вещества, содержащиеся в этом овоще, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Брокколи можно добавить в салат или приготовить запеканку, пасту или даже добавить в суп, чтобы повысить его питательную ценность.

"Попробуйте смешать нарезанные кусочки брокколи с яйцами, молоком и сыром, а затем запеките в духовке до готовности", — советуют эксперты.

Кроме того, этот овощ прекрасно сочетается с картофелем, рисом и другими гарнирами, а также с чесноком, оливковым маслом и пастой.

Просто добавьте его в свой любимый гарнир, чтобы улучшить его питательную ценность и придать вкуса.

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В каком виде лучше всего употреблять брокколи?👀