Вы знаете, какой овощ практически всегда присутствует в рационе долгожителей? Это брокколи.
Диетологи объясняют это тем, что он содержит множество полезных веществ, способствующих укреплению здоровья и продлению жизни.
"Брокколи богат витаминами С, К и А, а также разнообразными минералами, такими как железо, магний, калий, фосфор и другие", — подчеркивают диетологи.
Исследования доказали, что регулярное употребление брокколи может помочь предотвратить развитие таких серьезных заболеваний, как
Вещества, содержащиеся в этом овоще, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и иммунитета.
Брокколи можно добавить в салат или приготовить запеканку, пасту или даже добавить в суп, чтобы повысить его питательную ценность.
"Попробуйте смешать нарезанные кусочки брокколи с яйцами, молоком и сыром, а затем запеките в духовке до готовности", — советуют эксперты.
Кроме того, этот овощ прекрасно сочетается с картофелем, рисом и другими гарнирами, а также с чесноком, оливковым маслом и пастой.
Просто добавьте его в свой любимый гарнир, чтобы улучшить его питательную ценность и придать вкуса.
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