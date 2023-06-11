В Роскачестве назвали худшие марки кефира

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Роскачества провели проверку любимого многими россиянами продукта — кефира с жирностью 3,2%. В исследование вошло 26 торговых марок. В трех из них были обнаружены настолько серьезные проблемы, что лучше воздержаться от покупки этого кефира (по крайней мере, до устранения недостатков производителями).

Фото: https://storage.myseldon.com/

Рассмотрим, какие марки попали в список аутсайдеров.

Опасные марки кефира оказались "Асеньевская ферма" и "М-Свежесть": в них эксперты обнаружили кишечную палочку. А в кефире "Княгинино" (АО "Княгининское молоко", Нижегородская область) были обнаружены фитостерины, что означает использование растительных жиров в процессе производства.

При этом в Роскачестве отметили, что "производители кефира "Асеньевская ферма" и "Княгинино" оперативно отреагировали на информацию о выявленных несоответствиях, провели внутреннюю проверку и предоставили план корректирующих мероприятий с соответствующей документацией". Ожидается, что их кефир станет вкусным и безопасным.

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