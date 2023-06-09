Nature Communications: учёными обнаружен новый вид вызывающих кариес бактерий

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа учёных из Школ стоматологической медицины США в ходе исследования выявили новый вид бактерий, которые провоцируют возникновение и распространение кариеса на зубах. Сообщается, что изначально цель научной работы была совершенно другая.

Фото: seago.com.ua

В материале, который размещён в журнале Nature Communications отмечается, что для исследования были взяты образцы зубного налёта у 300 детей от трёх до шести лет. В работе учёных использовались различные методы секвенирования активности бактериальных генов, анализ биологических путей, связанных с бактериальным действием, а также микроскопическое исследование.

Однако в ходе работы учёные обнаружили, что S.sputigena, которая ранее ассоциировалась только с заболеваниями дёсен, может работать в паре с S.mutans, что значительно усиливает образование кариеса.

Эксперты отмечают, что новые данные помогли больше понять о развитии кариеса, а также улучшить качество профилактик стоматологических заболеваний.

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