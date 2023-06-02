Эксперты телеканала "Доктор" рассказали, чем может быть полезна кола

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие диетологи неоднократно говорили, что употребление лимонадов негативно сказывается на организме человека. Однако в некоторых случаях кола может оказаться полезной, сообщили эксперты телеканала "Доктор".

Фото: zdorovogotovim.ru

Несколько глотков колы помогут на время избавиться от тошноты при отравлении. Специалисты отметили, что сладкая газировка стимулирует процесс переваривания и ускоряет всасывание жидкости в кровь. Однако состояние может ухудшиться, если выпить больше одного стакана лимонада. Также кола может облегчить тяжесть в желудке после переедания, если нет возможности принять ферментные препараты.

Более того, лимонад — незаменимый помощник при боли в горле. Для полоскания необходимо немного подогреть колу. Газировка уберёт налёт с миндалин и временно снимет болевые ощущения за счёт ортофосфорной кислоты.

Также кола устраняет скопления непереваренных остатков фруктов и овощей — фитобезоары. Комки в желудке образовываются из мелких косточек и кожуры, из-за чего может понадобиться оперативное вмешательство. Однако зафиксирован случай, когда американцу удалось частично растворить камень при помощи колы за несколько дней.

"И всё же увлекаться сладкими газировками и пить их "для профилактики" точно не стоит. Ортофосфорная кислота, несмотря на редкие случаи пользы, также является одной из самый частых причин возникновения кариеса, нарушений в работе ЖКТ и вымывания кальция из организма", — предупредили врачи.

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