Вирусолог Малинникова рассказала, как защититься от метапневмовируса HMPV

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России стремительно растёт число людей, заразившихся метапневмовирусом человека (HMPV). Более того, на сегодняшний день нет противовирусной терапии для лечения заболевания.

Фото: teremokzdorovya.ru

Вирусолог Елена Малинникова отметила, что метапневмовирус хорошо знаком современной медицине. Однако он способен мутировать и вызывать эпидемическую вспышку. HMPV передаётся воздушно-капельным путём, поэтому вирусом можно заразиться в закрытых помещениях с большим количеством людей.

"В качестве профилактики нужно с детьми гулять не на детских площадках в супермаркетах, а на открытом воздухе", — отметила вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

В борьбе с инфекцией помогут препараты с интерфероном, которые могут выступать в качестве профилактики и лечения самых уязвимых людей — беременных женщин и детей. Также необходимо носить медицинские маски, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

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