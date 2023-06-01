В России стремительно растёт число людей, заразившихся метапневмовирусом человека (HMPV). Более того, на сегодняшний день нет противовирусной терапии для лечения заболевания.
Вирусолог Елена Малинникова отметила, что метапневмовирус хорошо знаком современной медицине. Однако он способен мутировать и вызывать эпидемическую вспышку. HMPV передаётся воздушно-капельным путём, поэтому вирусом можно заразиться в закрытых помещениях с большим количеством людей.
"В качестве профилактики нужно с детьми гулять не на детских площадках в супермаркетах, а на открытом воздухе", — отметила вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В борьбе с инфекцией помогут препараты с интерфероном, которые могут выступать в качестве профилактики и лечения самых уязвимых людей — беременных женщин и детей. Также необходимо носить медицинские маски, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.
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