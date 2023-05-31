Врач Андреева предупредила граждан РФ о смертельно опасном вирусе HMPV

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Число заболевших метапневмовирусом человека (англ. Human metapneumovirus, НMPV) растёт. Врач-терапевт Ирина Андреева предупредила, что он приведёт к госпитализации людей и вызовет тяжёлое заболевание наравне с гриппом и коронавирусом.

Фото: pixabay.com

"Симптомы HMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции HMPV могут прогрессировать до бронхита или пневмонии", — пояснила специалист для "МедикФорума".

На данный момент отсутствует специфическая противовирусная терапия для лечения HMPV. Вирус передаётся от заражённого человека при кашле, чихании или при контакте, например, при рукопожатии.

Для защиты от HMPV рекомендуется соблюдать меры гигиены. Они включают частое мытьё рук с мылом и водой, избегание контактов с больными людьми.

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