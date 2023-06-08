Диетолог Алдонина дала три совета желающим похудеть после 50 лет

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Мария Алдонина рассказала, каких трёх правил нужно придерживаться тем, кто мечтает похудеть после 50 лет.

Фото: здоровое-питание.рф

По словам специалиста, помочь в этом могут три простые привычки.

Во-первых, после 50 лет нужно включать в свой рацион больше белка. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и не позволит быстро терять мышечную массу, что неизбежно наблюдается с возрастом.

"Следует включать 20 -30 граммов белка в каждый прием пищи — это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение", — объяснила Алдонина в беседе с "МедикФорум".

Вторая полезная привычка — отдавать предпочтение домашней еде, стараясь поменьше есть вне дома. Продукты, из которых готовится домашняя еда, свежие и более полезные. К тому же, готовя самостоятельно, можно полностью отказаться от готовых переработанных составляющих, что положительно сказывается на здоровье и фигуре.

Третье полезная привычка — начинать каждый приём пищи с некрахмалистых овощей, в которых много клетчатки. В результате человек быстрее насыщается и дольше остаётся сытым благодаря стабилизации сахара в крови, добавила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК ПОХУДЕТЬ В ВОЗРАСТЕ 40+ 50+? ГОРМОНЫ И СНИЖЕНИЕ ВЕСА Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова