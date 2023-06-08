Диетолог Мария Алдонина рассказала, каких трёх правил нужно придерживаться тем, кто мечтает похудеть после 50 лет.
По словам специалиста, помочь в этом могут три простые привычки.
Во-первых, после 50 лет нужно включать в свой рацион больше белка. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и не позволит быстро терять мышечную массу, что неизбежно наблюдается с возрастом.
"Следует включать 20 -30 граммов белка в каждый прием пищи — это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение", — объяснила Алдонина в беседе с "МедикФорум".
Вторая полезная привычка — отдавать предпочтение домашней еде, стараясь поменьше есть вне дома. Продукты, из которых готовится домашняя еда, свежие и более полезные. К тому же, готовя самостоятельно, можно полностью отказаться от готовых переработанных составляющих, что положительно сказывается на здоровье и фигуре.
Третье полезная привычка — начинать каждый приём пищи с некрахмалистых овощей, в которых много клетчатки. В результате человек быстрее насыщается и дольше остаётся сытым благодаря стабилизации сахара в крови, добавила эксперт.
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