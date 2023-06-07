BBC: подгоревшая еда опасна из-за акриламида

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На сайте BBC появилась информация о потенциальной опасности для здоровья, связанной с употреблением подгоревшей пищи. По данным источника, при нагревании таких продуктов, как

Фото: pixabay.com

хлеб,

картофель,

мясо,

хлопья

и даже кофе,

образуется вещество под названием акриламид, которое может быть канцерогенным для людей.

Следует отметить, что в небольших количествах употребление этих продуктов не представляет серьезной угрозы для организма, однако злоупотреблять ими лучше воздержаться. Особенно это касается детей, поскольку данное вещество может оказывать вредное воздействие на их здоровье.

При длительном и регулярном потреблении пищи, содержащей акриламид, возможно увеличение риска развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию, а также нарушения развития нервной системы у детей.

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