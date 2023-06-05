Трихолог Егорова назвала две серьёзные болезни, признаком которых является выпадение волос

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с Pravda.Ru заявила, что выпадение волос — это проявление анемии, гиперандрогенемии или сильного стресса. Также врач призвала обратиться в этом случае к специалисту.

Фото: Fotodom.ru

"Может быть такое, что анализы в норме, но волосы всё равно выпадают. Если человек испытывает сильный стресс, выделяется большое количество адреналина и кортизола. Он не окисляется полностью, превращается в тканевый дигидротестостерон. Он бьёт по волосяным фолликулам", — объяснила эксперт.

По словам собеседницы издания, людям, у которых выпадают волосы, стоит употреблять красное мясо, гречку и гранатовый сок. Они богаты витаминами и железом, отметила трихолог.

"Питание должно быть сбалансированным. С такой проблемой, кстати, сталкиваются вегетарианцы. При выпадении волос нужно сдать общий анализ крови", — заключила Егорова.

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