Врачи из Ирландии назвали день недели, в который чаще всего случаются сердечные приступы

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт миокарда чаще всего случается в понедельник. К такому выводу пришли специалисты из Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевской коллегии хирургов Ирландии.

Фото: Fotodom.ru

Результаты исследования были представлены на научной конференции в Манчестере, а затем опубликованы на сайте Британского фонда сердца. Отмечается, что учёные посмотрели карты более 10 тысяч пациентов, проходивших лечение в медучреждении в 2013–2018 годах. Речь идёт о больных, у которых диагностировали инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST (STEMI).

"Исследователи обнаружили всплеск частоты сердечных приступов с подъёмом сегмента ST в начале рабочей недели, причём самый высокий показатель приходится на понедельник", — сказано в публикации.

Врачи пока не смогли подробно объяснить, с чем связано ухудшение состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по понедельникам. Они намерены продолжить свою научную работу.

Ранее кардиолог Филипп Копылов заявил, что боль в левой половине грудной клетки может быть проявлением инфаркта миокарда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.