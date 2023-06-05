Инфаркт миокарда чаще всего случается в понедельник. К такому выводу пришли специалисты из Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевской коллегии хирургов Ирландии.
Результаты исследования были представлены на научной конференции в Манчестере, а затем опубликованы на сайте Британского фонда сердца. Отмечается, что учёные посмотрели карты более 10 тысяч пациентов, проходивших лечение в медучреждении в 2013–2018 годах. Речь идёт о больных, у которых диагностировали инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST (STEMI).
"Исследователи обнаружили всплеск частоты сердечных приступов с подъёмом сегмента ST в начале рабочей недели, причём самый высокий показатель приходится на понедельник", — сказано в публикации.
Врачи пока не смогли подробно объяснить, с чем связано ухудшение состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по понедельникам. Они намерены продолжить свою научную работу.
Ранее кардиолог Филипп Копылов заявил, что боль в левой половине грудной клетки может быть проявлением инфаркта миокарда.
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