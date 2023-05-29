Директор Института персонализированной медицины Сеченовского Университета, профессор Филипп Копылов в беседе с Pravda.Ru описал тревожные сигналы, которые говорят о необходимости обращения за срочной медицинской помощью.
Копылов объяснил, что должны насторожить боль в левой половине грудной клетки, так как это могут быть проявления инфаркта миокарда.
"Это ощущение тяжести, отдающей в руку, в шею, в челюсть, в спину в лопатку. Это может быть ощущение резкой слабости. Это ощущение сердцебиения. Не такого, как обычно было, либо очень сильное, либо, может быть, даже неравномерное. Это может быть появление отдышки, что нестандартно в обычной жизни, то есть когда появляется нехватка воздуха и приходится усиленно дышать", — рассказал кардиолог.
Медик отметил, что достаточно интенсивная боль, которой раньше не было, должна стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.
Он рассказал о первой помощи при подозрении на инфаркт миокарда. Копылов посоветовал в первую очередь вызвать скорую помощь.
"Если вы принимаете лекарство, есть известный диагноз "ишемическая болезнь сердца", и врач рекомендовал принимать нитраты, тот же самый нитроглицерин, тогда нужно обязательно принимать. Если же у вас этой истории нет, в том числе нет установленного диагноза, не рекомендовано было принимать, то в этой ситуации нужно дождаться консультации врача", — объяснил кардиолог, порекомендовав ожидать приезда скорой, приняв таблетку аспирина.
Он подчеркнул, что врачу нужно обязательно сказать, что вы приняли, и какие лекарства принимаете вообще.
Врач объяснил, что идеальной аптечки "сердечника" не существует, так как лекарства принимаются по мере назначения.
"Если у человека поднимается давление, то у него есть лекарства, которые снижают давление, в том числе и в экстренных случаях, тот же самый капотен. Если же у человека периодически возникает сердцебиение, то бета-блокаторы. Если же опять та же самая ишемическая болезнь сердца, которая не контролируется другими препаратами, то должны иметься нитраты", — рассказал Копылов.
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