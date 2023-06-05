Эндокринолог Янг рассказала, как загорать без вреда для здоровья

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыток ультрафиолета во время длительного нахождения на солнце оказывает негативное влияние на кожу и вызывает преждевременное старение. Более того, из-за солнечных ожогов повреждаются клетки эпидермиса, что может спровоцировать развитие одного из самых агрессивных видов рака — меланому.

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Врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Янг отметила, что у любителей загорелой кожи хуже синтезируется витамин Д, поэтому им не стоит отменять употребление витамина летом.

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Ультрафиолетовые лучи особенно интенсивны с 11 до 16 часов дня и могут стать причиной ранних морщин, снижения иммунитета, воспаления роговицы, катаракты, повреждения клеток и преждевременного старения, предупредила специалист.

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Для защиты кожи от ожогов помогают специальные средства, а глаза лучше спрятать под очками с качественными УФ-фильтрами. Однако при покупке солнцезащитного крема следует обращать внимание не только на цифру SPF, но и на состав.

Средства, которые содержат диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide) не способны проникать через кожу и не вызывают аллергии.

"Ранее считалось, что добавление вит А в СЗ средства профилактирует старение кожи. Но исследования показали, что этот антиоксидант под воздействием солнечных лучей может спровоцировать поражения кожных покровов. Поэтому кремы с антиоксидантами лучше использовать после солнечных ванн", — заключила Янг в своём Telegram-канале.

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