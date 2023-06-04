Диетолог Гинзбург назвал продукты, способные замедлить старение

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут помочь замедлить старение.

Фото: pixabay.com

По словам врача, на внешнем виде и самочувствии благотворно сказываются продукты, имеющие низкий гликемический индекс. Помимо этого, такая пища обладает ещё одним ценным качеством — она уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний.

Гинзбург пояснил, что к продуктам с низкой гликемической нагрузкой относятся те, в которых есть большое количество пищевых волокон: грубый хлеб, гречка, другие крупы. Диетолог отметил, что крупы не следует переваривать, чтобы не разрушить ценные пищевые волокна.

Врач посоветовал почаще есть орехи, ягоды, рыбу, куркуму. Также он порекомендовал не забывать про кисломолочные продукты, бобовые, зелёный чай и имбирь.

"В пище не должно быть сахара. Белый хлеб, рис и картофель не должны быть основными. К старению и злокачественному перерождению также ведут трансжиры, подсолнечное масло", — рассказал диетолог в своём видеоблоге.

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