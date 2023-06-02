Названы фрукты, которые помогают бороться с раком и деменцией

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Галина Хусаинова, health-коуч и автор книг по оздоровлению и омоложению, выделяет определённые фрукты, которые помогают противостоять старению и бороться с заболеваниями, такими как рак и деменция.

Фото: pixabay.com

Одним из самых эффективных способов замедлить старение, по словам Хусаиновой, является регулярное употребление клубники, физалиса, хурмы, яблок, винограда и других фруктов, содержащих физетин.

Физетин — это флавоноид, который уничтожает стареющие клетки, также известные как сенесцентные клетки.

Это вещество усиливает действие противораковых препаратов, включая гиперплазию молочной железы. Физетин также предотвращает развитие деменции и защищает клетки головного мозга от повреждений.

Однако стоит напомнить, что ранее нутрициологи отмечали возможный вред от чрезмерного употребления фруктов из-за содержания кислоты, которую организм не всегда может полностью переработать. Поэтому важно употреблять фрукты в разумных количествах и соблюдать баланс в питании.

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