Топ-5 продуктов для снижения веса

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Сергей Якушонов поделился мнением о похудении, отметив, что сильное ограничение в питании является ошибочным подходом и может привести к набору веса, об этом пишут "Кубанские новости".

Фото: www.healthbenefitstimes. com/9/gallery/black-beans/Black-bean-sprout.jpg

Он рекомендует пересмотреть рацион и режим питания, придерживаться основных приёмов пищи и допускать здоровые перекусы, например, орехами или сухофруктами.

Доктор назвал пять продуктов, которые способствуют улучшению обмена веществ и похудению. К ним относятся:

красная фасоль,

яблоки и груши,

молочные продукты, богатые кальцием,

брокколи,

красный острый перец.

Согласно врачу, красная фасоль эффективно и быстро очищает кишечник, а также обеспечивает хорошую насыщенность благодаря своему высокому содержанию клетчатки. Яблоки и груши богаты клетчаткой и имеют низкую калорийность. При употреблении ежедневно 1300 мг кальция люди снижают вес вдвое быстрее, чем те, кто получает меньшее количество кальция с пищей. Брокколи, помимо содержания кальция, богаты витаминами А, С, К, В9 и пищевыми волокнами, которые полезны для желудочно-кишечного тракта. Красный острый перец содержит капсаицин, который стимулирует обмен жиров и кровообращение, способствуя сжиганию лишних килограммов.

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