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Диетолог рассказала, какие продукты провоцируют раннее старение

1:52
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru объяснила, какие продукты ускоряют старение.

Диетолог рассказала, какие продукты провоцируют раннее старение
Фото: sayyes.com.ua

Диетолог отметила, что с возрастом обмен веществ замедляется. Многое, по её словам, зависит от генетики и от образа жизни.

"Если нормально питаться, спать, заниматься физическими упражнениями, меньше нервничать, как-то можно поддержать себя на более длительное время, отодвинуть старение, ускорить обменные процессы", — рассказала эксперт.

Соломатина подчеркнула, что с возрастом происходит износ тканей. Она назвала продукты, ускоряющие старение.

"Это сахар, соль, жареное — в основном вот такие, и на некачественном маргарине. Это с трансжирами. Поэтому можно даже при хорошей генетике спровоцировать раннее старение. Соответственно, если раннее старение, то клетки уже нормально не могут выполнять свои функции, сбиваются обменные процессы", — объяснила специалист.

Она отметила, что неправильное питание может стать причиной лишнего веса, диабета, повышение холестерина, гипертонии. Диетолог предупредила, что это приводит к одряхлению всего организма.

"Поэтому исключаем сахар, соль, соответственно, те продукты, которые их содержат в большом количестве. То есть это сладости. Оставляем сладостей немного, но с клетчаткой. Это фрукты, ягоды, сухофрукты. Но тоже в ограниченном количестве. А какой-то добавленный сахар, особенно с трансжирами, по возможности исключаем. Жареное, копчёное исключаем", — дала советы эксперт.

Ранее врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно полностью исключить из рациона.

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Продукты, ускоряющие старение организма – почему важно от них отказаться
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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