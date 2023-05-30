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Врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно полностью исключить из рациона

1:21
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru назвала продукты, от которых следует отказаться в борьбе с лишним весом.

Врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно полностью исключить из рациона
Фото: REX/ Shutterstock

Врагом стройной фигуры, по словам эксперта, являются жареные в масле чипсы, шпроты, кремовые слоёные пирожные (типа торта "Наполеон"). Она отметила, что дешёвые пирожные очень калорийны, так как изготавливаются из маргарина с трансжирами, вредящими метаболизму.

"Так как такие жиры входят в клеточную мембрану, в частности, полиненасыщенные жиры, ненасыщенные, то так же они приплывают к клеточной мембране", — объяснила диетолог.

Соломатина рассказала, что мембрана под воздействием гидрогенизированных жиров начинает терять свои свойства.

"Она становится менее пластичной, нормально не может пропускать питательные вещества, выводить продукты обмена клетки. В общем, клетка, по сути, начинает стареть, начинает хиреть. Это как блокадный город, границы: что-то пропускает, но очень-очень плохо. Естественно, если что-то не выводится, значит, там развиваются тоже патогены и прочее", — рассказала специалист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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