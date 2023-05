Топ-5 продуктов, которые помогут похудеть после 40 лет

Не секрет, что после достижения 40-летнего возраста у многих людей замедляется обмен веществ, и поддержание желаемого веса становится всё более сложной задачей. Тем не менее эксперт по питанию Лиза Янг поделилась с порталом Eat This, Not That пятью продуктами, которые значительно облегчат процесс похудения.



Маринованная капуста содержит пребиотики и пробиотики, которые способны снизить всасывание жира. Более того, она обладает низким содержанием калорий, малым количеством жира и высоким содержанием клетчатки.

Льняное семя богато клетчаткой и Омега-3 жирными кислотами. Научные исследования показывают, что всего 30 г клетчатки в день помогут поддержать ваши усилия по снижению веса.

Говорят, что авокадо насыщает организм настолько, что чувство голода исчезает на долгое время. Исследование 2013 года показало, что достаточно половины авокадо съесть в обед, чтобы оставаться сытым в течение трех-пяти часов.

Клубника, малина, черника и ежевика — эти ягоды богаты витаминами, питательными веществами, содержат большое количество воды, а также антиоксиданты и фитохимикаты. Например, в одной чашке ежевики содержится 8 г клетчатки, а в одной чашке малины — 9,8 г клетчатки. Вы можете употреблять эти ягоды отдельно или добавлять их в йогурт или смузи.

Орехи и семена — это отличная лёгкая и здоровая закуска, которая поможет вам в процессе похудения. Однако помните об умеренности в потреблении. Они содержат полезные жиры, белок и клетчатку.

