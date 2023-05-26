Врач-педиатр РФ Великодченко перечислила продукты, которые могут помочь сдать ЕГЭ

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-педиатр Анжела Великодченко рассказала о продуктах питания, которые помогут выпускнику сдать ЕГЭ. Специалист подчеркнула, что начинать следить за питанием ребёнка необходимо за несколько недель до экзамена.

Фото: ivanovo.sm-news.ru

Педиатр сообщила, что рацион детей должен быть правильным и сбалансированным, наполненным полезными веществами и витаминами. Великодченко рекомендовала родителям выпускников включить в их меню морскую рыбу и стручковую фасоль. В них есть цинк, который улучшает память. Также полезное влияние на организм окажет употребление сухофруктов, зелёных овощей и обезжиренное мясо.

"Витамин С содержится в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах — эти продукты помогут побороть стресс. А кальций, которым богаты молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы", — заключила эксперт в беседе с GOROD48.

Более того, врач советует взять на экзамен перекус в виде свежих фруктов, несолёных орехов, йогурта, чёрного шоколада или бутерброда с сыром. Специалист отметила, что важно исключить из рациона крепкий чай, сладости и кофе.

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