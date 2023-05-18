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Врачи рассказали, какой витамин нужно принимать летом для поддержания здоровья

1:32
Здоровье

Педиатр-аллерголог-иммунолог, работающая в Институте детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Анна Шуляева поделилась своим мнением о приёме витамина D летом.

Врачи рассказали, какой витамин нужно принимать летом для поддержания здоровья
Фото: yavtope.ru

Витамин D особенно важен для детей до 5 лет, людей пожилого возраста и беременных женщин. Европейские специалисты определили среднюю дозировку витамина D, которую следует принимать профилактически в течение всего года, без перерывов летом — 1000 единиц. Некоторые источники указывают на диапазон профилактической дозы от 800 до 1200 единиц. Для некоторых детей педиатры назначают профилактическую дозу в 1500 единиц. Оптимальной дозировкой для новорожденных считается 400 единиц, сообщает сайт aif.ru.

Однако важно понимать, что самостоятельное принятие и назначение витамина D не рекомендуется. Вопрос необходимости и дозировки принятия витамина должен быть определён врачом: педиатром, терапевтом или эндокринологом. В настоящее время рекомендуется сдавать анализ на содержание витамина D в крови, и это исследование доступно во всех лабораториях.

Люди, у которых уровень витамина D находится в норме и саморегулируется, являются редкостью. Большинству необходимо регулировать уровень витамина D, поскольку его дефицит может привести к ряду проблем со здоровьем.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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