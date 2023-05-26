Врач-диетолог РФ Мухина предупредила об опасности употребления клубники

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Мариях Мухина рассказала об опасности чрезмерного употребления клубники. Специалист также перечислила заболевания, которые могут возникнуть от переедания ягод.

Фото: pixabay.com

Мухина сообщила, что клубника покрыта семечками с ворсинками, которые не перевариваются. Из-за этого у граждан страдающими различными заболевания ЖКТ могут начаться серьёзные осложнения. Диетолог предупредила, что чрезмерное употребление клубники может грозить интоксикацией всего организма.

Врач обратила внимание и на то, что ягоды обрабатывают от вредителей, поэтому важно тщательно мыть её, чтобы не отравиться химикатами. Об этом сообщает Москва 24.

"Если вы съедите больше, есть риск превысить дозу по какому-то веществу и получить интоксикацию, отравление. Это будет настоящая проблема, которую придется лечить уже в токсикологии", — заключила эксперт.

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