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Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе

0:59
Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг посоветовала россиянам, желающим похудеть, убрать из своего рациона три источника несжигаемого жира.

Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Фото: pixabay.com

По её словам, препятствия для борьбы с лишним весом создают следующие пункты в ежедневном меню:

  • Трансжиры (например, сладкие высококалорийные продукты, жареные блюда, чипсы), которые нарушают нормальный кровоток;
  • Молочные продукты с высоким инсулиновым индексом;
  • Растительные масла.

Эксперт пояснила в своём Telegram-канале, что при чрезмерном употреблении масел в организме начинаются воспалительные процессы, которые в будущем могут приобрести хроническую форму. Кроме того, Янг порекомендовала минимизировать употребление сахара и спиртных напитков при похудении.

Ранее диетолог Елена Знахаренко сообщила, что на ужин полезно готовить блюда, содержащие термически обработанную клетчатку.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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