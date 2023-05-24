Врач-эндокринолог Екатерина Янг посоветовала россиянам, желающим похудеть, убрать из своего рациона три источника несжигаемого жира.
По её словам, препятствия для борьбы с лишним весом создают следующие пункты в ежедневном меню:
Эксперт пояснила в своём Telegram-канале, что при чрезмерном употреблении масел в организме начинаются воспалительные процессы, которые в будущем могут приобрести хроническую форму. Кроме того, Янг порекомендовала минимизировать употребление сахара и спиртных напитков при похудении.
Ранее диетолог Елена Знахаренко сообщила, что на ужин полезно готовить блюда, содержащие термически обработанную клетчатку.
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