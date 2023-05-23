Гастроэнтеролог и диетолог Елена Знахаренко рассказала о наилучшем варианте для позднего приёма пищи. Об этом сообщает "Доктор Питер".
По словам специалиста, наиболее подходящим выбором для закуски перед сном являются продукты, содержащие термически обработанную клетчатку. Это могут быть овощи, приготовленные на пару, или рагу. Они хорошо перевариваются организмом и не создают избыточную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.
Кроме того, Знахаренко рекомендует выбирать для позднего ужина нежирную белую рыбу, птицу, яйца и свежие овощи.
Диетолог напомнила о важном правиле: поздний ужин должен составлять всего лишь 30% от общего дневного рациона. Однако, по ее словам, процесс похудения зависит не только от количества и качества потребляемой пищи, но и от гормонального фона и образа жизни человека. Очень важно получать достаточно сна, так как гормоны и мелатонин, ответственные за обменные процессы в организме, вырабатываются в тёмное время суток. Во время сна обычно сжигается примерно от 150 до 300 г жировой ткани.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.