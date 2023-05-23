Гастроэнтеролог рассказала, что надо есть на ужин для похудения

Гастроэнтеролог и диетолог Елена Знахаренко рассказала о наилучшем варианте для позднего приёма пищи. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, наиболее подходящим выбором для закуски перед сном являются продукты, содержащие термически обработанную клетчатку. Это могут быть овощи, приготовленные на пару, или рагу. Они хорошо перевариваются организмом и не создают избыточную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.

Кроме того, Знахаренко рекомендует выбирать для позднего ужина нежирную белую рыбу, птицу, яйца и свежие овощи.

Диетолог напомнила о важном правиле: поздний ужин должен составлять всего лишь 30% от общего дневного рациона. Однако, по ее словам, процесс похудения зависит не только от количества и качества потребляемой пищи, но и от гормонального фона и образа жизни человека. Очень важно получать достаточно сна, так как гормоны и мелатонин, ответственные за обменные процессы в организме, вырабатываются в тёмное время суток. Во время сна обычно сжигается примерно от 150 до 300 г жировой ткани.

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