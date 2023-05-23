NGS.RU: учёные назвали овощ, который едят долгожители по всему миру

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Капуста обладает уникальными свойствами. Это подтвердили исследования учёных разных стран.

Фото: pixabay.com

Выяснилось, что данный овощ имеет антиоксидантные свойства, которые эффективно защищают организм от воспалений и замедляют процесс старения глаз. Также капуста уменьшает риск развития онкологических заболеваний, повышает устойчивость к стрессу.

Овощ содержит витамины A, B, C, P, U. Они оказывают благотворное влияние на кожу, волосы, ногти, сообщает NGS.RU.

Капуста богата важными для долголетия минералами. Среди них калий, железо и кальций. Они поддерживают здоровье сердца, помогая ему доставлять кислород по всему организму, и увеличивают прочность костных тканей. Употребление капусты на регулярной основе обеспечивает долголетие человеку.

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